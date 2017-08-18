В Краснодаре в ДТП попали троллейбус и 11 автомобилей

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть 18 августа около 17:10.
По предварительным данным, на улице Офицерской женщина за рулем троллейбуса столкнулась с автомобилем, движущимся впереди. По инерции, легковушка протаранила еще 10 машин. По словам предполагаемой виновницы, ей стало плохо за рулем и она потеряла сознание во время движения. Кроме женщины за медицинской помощью никто не обратился, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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На месте работают сотрудники полиции, они осуществляют регулировку движения. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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