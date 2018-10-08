В Краснодаре в ДТП пострадал четырехмесячный мальчик

Авария произошла 7 октября в 17:00 на улице Новороссийской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan ехал по улице Новороссийской со стороны Енисейской в сторону 3-го проезда Васнецова и напротив дома № 174 при повороте налево столкнулся с ВАЗ-2107.

«В результате ДТП в автомобиле Nissan пострадал четырехмесячный мальчик, который находился в детском кресле. У ребенка ушиб мягких тканей головы, его госпитализировали в больницу для обследования», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии уточняются.

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