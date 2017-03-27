В Краснодаре в ДТП пострадал школьник, переходивший дорогу на зеленый

В Краснодаре 26 марта на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнего мальчика.

Авария произошла в 12:05 на улице Российской напротив дома № 73. По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Kаlina ехал со стороны улицы 40 лет Победы в стороны Жлобы. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет.

«В результате ДТП школьник получил сотрясение головного мозга. Ему назначено амбулаторное лечение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

По факту аварии проводят проверку.

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