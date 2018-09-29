В Краснодаре в ДТП пострадал водитель загоревшейся иномарки

Авария произошла 28 сентября в 21:40 на улице Новороссийской.

Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и, вылетев на тротуар, снес дорожное ограждение и врезался в столб. Иномарка загорелась, водителя зажало в салоне.

На помощь пришли прохожие и автомобилисты. Машину удалось потушить до приезда МЧС и скорой помощи.

Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента вскрыли автомобиль и передали пострадавшего медикам. Водителя Hyundai увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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