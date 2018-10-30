В Краснодаре в ДТП пострадали два человека

Авария произошла 30 октября около 12:00 на пересечении улиц Буденного и Седина.

«По предварительным данным, водитель KIA поворачивал налево на улицу Седина, Lada при этом двигалась во встречном направлении по Буденного, произошло столкновение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир иномарки.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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