В Краснодаре в ДТП пострадали два человека

Авария произошла 30 октября около 12:00 на пересечении улиц Буденного и Седина.
«По предварительным данным, водитель KIA поворачивал налево на улицу Седина, Lada при этом двигалась во встречном направлении по Буденного, произошло столкновение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир иномарки.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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