В Краснодаре в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла 20 мая около 16:20 на улице Новороссийской. В числе пострадавших есть дети.

Водитель ВАЗ-2107 ехал по Селезнева и поворачивал на Новороссийскую. Ему не уступил дорогу автомобиль «Лада Приора», он двигался по Новороссийской со стороны Шевченко.

В результате столкновения пострадали пять человек. Из «Лады Приоры» с различными травмами госпитализировали пассажирку и двоих детей: 13-летнего и двухлетнего. Также в больницу доставили 21-летнего водителя ВАЗ-2107 и его пассажира, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии не пострадал 36-летний водитель «Лады Приоры».

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