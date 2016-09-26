В Краснодаре в ДТП с двумя иномарками пострадал пенсионер-пешеход

В Краснодаре 25 сентября по вине молодой женщины, проехавшей на красный свет, пострадал пенсионер-пешеход.

Авария произошла в 13:30 на перекрестке улиц Октябрьской и Советской. По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем Ford Focus двигалась по улице Октябрьской и на пересечении с улицей Советской проехала на красный сигнал светофора, столкнувшись с BMW X5, за рулем которого был 43-летний мужчина. От удара немецкий кроссовер изменил траекторию движения и сбил 63-летнего пешехода, который в этот момент стоял на тротуаре перед переходом. После этого BMW ударился об светофор, а Ford Focus выехал на тротуар и повредил дорожный знак.

«В результате ДТП пострадал пешеход, его госпитализировали с переломами голени. Никто из водителей не пострадал», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии уточняются.



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