В Краснодаре в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадали двое

Авария произошла на Ростовском шоссе 8 июля.
«Водитель автомобиля Peugeot выезжал с территории садового товарищества «Ветеран». Он не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по шоссе в сторону Краснодара», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
В результате столкновения пострадали мотоциклист и его пассажир. Их доставили в больницу с ушибами и переломами.
По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.
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