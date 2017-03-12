В Краснодаре в ДТП с перевернувшейся иномаркой пострадал мужчина

В Краснодаре 11 марта произошла авария, в которой пострадал один человек.

«ДТП произошло на улице Селезнева. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и столкнулся с машиной Opel. От удара иномарка опрокинулась», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель «десятки» скрылся с места происшествия.

По факту проводят проверку. Обстоятельства ДТП выясняют.

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