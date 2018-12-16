В Краснодаре в ДТП с участием Porsche погиб один человек, двое пострадали

Авария произошла 16 декабря около 4:30 на пересечении улиц Калинина и Тургенева.

«По предварительным данным, 30-летний водитель Porsche ехал по улице Калинина и на пересечении с Тургенева проезжая перекресток на красный сигнал светофора протаранил Hyundai Accent. После столкновения Hyundai продолжил движение и врезался в столб», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате ДТП 30-летний пассажир Hyundai от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажирка легковушки получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Водитель Porsche не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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