В Краснодаре в ДТП с участием такси пострадали четыре человека

Авария случилась 25 августа в 17:20 на пересечении улиц Северная и Брюсова.

Видео выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, водитель Lada Priora ехал по улице Брюсова и на пересечении с Северной не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который двигался по главной улице.

По предварительным данным, пострадали водитель Lada и трое пассажиров. Их госпитализировали. В Hyundai в детском кресле сидел ребенок. По неподтвержденной информации, ему около трех лет. О его состоянии ничего не известно.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник