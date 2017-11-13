В Краснодаре в двух квартирах на кроватях нашли тела мужчин

Скончавшихся мужчин обнаружили 12 ноября.

«Тела были найдены в двух квартирах разных домов в Юбилейном микрорайоне. Оба мужчины лежали на кроватях, внешних повреждений не обнаружено. Их личности установлены», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евгений Данильченко.

Одному из скончавшихся было 66 лет, его обнаружил брат. Второго — 51-летнего мужчину — нашел хозяин квартиры, у которого тот снимал жилье. Предположительно, тела пролежали около недели.

Проводится проверка. Устанавливают обстоятельства случившегося.

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