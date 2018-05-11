В Краснодаре в экспозицию «Футбольный марафон» добавили фотографию Смолова

На выставке, которая проходит в музее-заповеднике имени Фелицына, появилась фотография с автографом ведущего форварда сборной России и ФК «Краснодар» Федора Смолова.

Игрок передал ее сотрудникам музея.

На выставке «Футбольный марафон» помимо экспонатов, рассказывающих о мировых чемпионатах, представлены материалы, связанные с историей кубанского футбола. Посетители могут узнать историю футбольной команды «Кубань», ее лучшего бомбардира Александра Плошника, капитана Владимира Суренкова, вратаря Олега Куща, тренеров Георгия Безбогина и Виктора Королькова.

В музее представлены фотографии, майки, кубки, сувениры, мячи воспитанников кубанского футбола, принимавших участие в чемпионатах мира, — Славы Метревели, Никиты Симоняна, Дмитрия Хохлова, игроков сборных России Максима Бузникина, Юрия Газинского, Федора Смолова.

Выставка продолжит свою работу до 15 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краснодарском музее имени Фелицына в марте открылась выставка «Футбольный марафон».

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