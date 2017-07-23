В Краснодаре в форуме «Городская среда» примут участие 1 тыс. человек

На мероприятие, которое пройдет 24 июля, приедут эксперты, депутаты, представители власти из 85 регионов России.

На форуме «Городская среда» будут работать четыре дискуссионные площадки: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».

Во второй половине дня запланировано пленарное заседание. По его итогам примут резолюцию с предложениями, озвученными во время дискуссий, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во всероссийском форуме «Городская среда» примут участие эксперты в сфере урбанистики, архитекторы, застройщики, проектировщики и представители власти. Планируется, что пленарное заседание проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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