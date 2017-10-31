В Краснодаре в «газель» въехал легковой автомобиль

На улице Новороссийской столкнулись отечественная «девятка» и грузовик.

ДТП произошло из-за того, что водитель фургона решил удобнее припарковаться: он повернул на стоянку с крайней правой полосы. При этом шофер не заметил, как по соседней полосе на высокой скорости движется «Лада». Удар был такой силы, что «газель» едва не перевернулась, а в легковушке выбило все стекла.

В «девятке», кроме водителя, находилась двухлетняя девочка. Сейчас они оба в больнице. Пострадал также водитель второго автомобиля.

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