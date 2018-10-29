В Краснодаре в ГМР построят два детсада и корпус к школе

Также на улице Гидростроителей, 41 в 2019 году планируют восстановить детский сад на 170 воспитанников.

Об этом сообщили на встрече с жителями микрорайона Гидростроителей, которую провели мэр Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко.

Первышов напомнил, что в микрорайоне сохраняется мораторий на выдачу новых разрешений на строительство жилых домов без социальной инфраструктуры. Он будет действовать, пока не решится проблема с местами в детских садах и школах.

«Уже в 2019 году планируем отремонтировать и восстановить работу полноценного детсада на улице Гидростроителей, 41. Идет проектирование нового корпуса к школе № 46 и двух детсадов. Параллельно с одним из крупных застройщиков решаем вопрос о строительстве большой школы и детского сада. Его возведет компания за свой счет с последующим выкупом в муниципальную собственность. Такая практика уже активно работает в Краснодаре, она эффективна», — рассказал Первышов.

Детсад на 170 мест откроют в здании, в котором ранее размешалась школа искусств «Родник». В сентябре этого года два отделения «Родника» переехали в новые помещения на первом этаже жилого дома на улице Невкипелого, 18.

Ведут проектирование нового корпуса на 400 мест к школе № 46. Следующим этапом станет государственная экспертиза, после чего подадут заявку для выделения средств на строительство. Идет работа над проектами двух детсадов на улице Автолюбителей, 6/2 на 80 мест и на улице Автолюбителей, 4/2 на 160 мест.

Готовят земельную документацию для строительства школы и детского сада на участке на улице Писателя Знаменского. Образовательные учреждения планирует возвести строительная компания за счет собственных средств с последующим выкупом в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник