В Краснодаре в горевшем доме на Прокофьева начали ремонтировать подъезды

В Краснодаре в марте в многоэтажном доме на улице Прокофьева, в котором произошел пожар, начали ремонтировать подъезды.

Об этом рассказали на совещании в администрации города, которое провел мэр Евгений Первышов.

«Мы продолжаем следить за тем, как идет восстановление пострадавшего дома на улице Прокофьева. Ход всех работ необходимо и дальше держать на постоянном контроле, чтобы ремонтные бригады выдерживали установленные сроки и обеспечили надлежащее качество», — сказал глава города.

О ситуации на объекте и ремонтно-восстановительных работах рассказал вице-мэр Евгений Зименко. По его словам, полностью очищены от сгоревшего и поврежденного имущества 44 из 49 пострадавших квартир.

Из них 24 квартиры уже подготовили к капитальному ремонту. В них сняли штукатурный слой, натяжные потолки, стяжку пола, в отдельных помещениях — керамическую плитку. В этих квартирах восстановили электропроводку, водопроводные и канализационные трубы.

На всех этажах продолжают замену поврежденных дверей и окон. Уже установили 41 дверной и 29 оконных блоков.

Зименко отметил, что бригады приступили к ремонту мест общего пользования. В первую очередь в порядок приводятся подъезды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов 2 марта подписал постановление об отмене режима ЧС в районе горевшего многоэтажного дома на улице Прокофьева.

В Краснодаре 24 февраля для ремонта дома на улице Прокофьева, 3 завезли стройматериалы. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что пострадавший от пожара дом должны восстановить в течение двух месяцев. В многоэтажке 28 февраля начали восстановительные работы в выгоревших при пожаре квартирах.

В Краснодаре были открыты 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля посетил гостиницы, в которых временно размещены жильцы дома на Прокофьева, 3. Он сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено. После пожара в гостиничном фонде города был размещен 191 человек.

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьева, 3 смотрите здесь.

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