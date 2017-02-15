В Краснодаре в горящем доме на улице Прокофьева обрушилась крыша

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. На месте работают более 120 человек.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте работают 123 человека и 44 единицы техники. Из них от МЧС — 73 человека и 28 единицы техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в Музыкальном микрорайоне 15 февраля загорелась мансарда в многоэтажном доме. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

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