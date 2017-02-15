В Краснодаре в горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего

В Краснодаре 15 февраля при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева обнаружили тело погибшего.

Следственный отдел по Прикубанскому округу организовал проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас продолжается локализация пожара. Информация о погибшем уточняется. На месте работает следователь. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе причины пожара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Из дома эвакуировали около 200 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

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