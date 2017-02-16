В Краснодаре в гостиницы расселили более 100 погорельцев

Жильцов горевшей в Краснодаре многоэтажки продолжают расселять по гостиницам. Сейчас в одной из них разместили 61 человека, в другой — еще 40.

Там в круглосуточном режиме работают пункты помощи. Для погорельцев организовали трехразовое горячее питание, людей осматривают медики, неравнодушные жители города приносят гуманитарную помощь.

— Пострадавших жильцов продолжают расселять по гостиницам. Сейчас в одной из них разместили 61-го человека, в другой — еще 40. Там в круглосуточном режиме работают пункты помощи. Людей осматривают медики, неравнодушные жители города приносят гуманитарную помощь.

— Здесь маленький ребенок, я даю памперсы, одежду для мамы, для ребенка.

— Вы какие-то знакомые?

— Нет-нет. Я просто в Интернете нашла номер телефона и решила помочь.

Пока в гостинице разместили 12 детей. Их здоровью ничего не угрожает. Некоторые из жильцов многоэтажки в момент ЧП находились в отъезде и о том, что случилось с их квартирами, узнали из новостей. У некоторых сгорели документы. Восстановить их помогают сотрудники миграционного отдела Краснодара. Они работают прямо в холле гостиницы. К этому времени к ним обратились два человека.

— Паспорт сгорел, утерян. Сейчас восстанавливаю.

«Ведем прием документов. Тем, у кого документы утрачены, сразу же организовали фотографирование на месте своими силами, сразу по электронке отправляем фотографии, их изготавливают, и мы отдаем документы на распечатку», — рассказала начальник отдела по вопросам миграции Центрального округа Краснодара Ирина Кондратьева.

На данный момент в списках погорельцев — 218 жильцов. Зарегистрировались пока не все, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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