В Краснодаре в клиниках скончались двое мужчин

Это произошло 27 ноября и 28 ноября.

В клинику на улице Кожевенной 27 ноября около 9:30 на такси привезли 58-летнего местного жителя, которому стало плохо. Медики пытались спасти мужчину, однако он скончался.

Второй инцидент произошел на улице Красных Партизан утром 28 ноября — 76-летний мужчина самостоятельно пришел в клинику, у него заболело сердце, он скончался в зале ожидания, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Степанов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник