В Краснодаре в краевой больнице № 2 открыли новый операционный блок

В Перинатальном центре открыли современный блок с пятью новыми операционными.

Ремонт блока велся в течение года таким образом, чтобы не прекращалась операционная деятельность. Полностью обновили систему вентиляции и систему обеззараживания поступающего воздуха.

Благодаря этим изменениям значительно снижается риск развития внутрибольничных инфекций, а операции можно проводить круглосуточно. Пропускная способность выросла: раньше врачи работали в трех операционных, а теперь их количество увеличилось до пяти. Это повышает качество и оперативность оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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