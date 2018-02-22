В Краснодаре в краевом центре для детей-инвалидов появился оператор системы мониторинга

Благодаря этой структуре коррекционные школы края сейчас осваивают новое оборудование, предназначенное для обследования детей.

Оно позволит проводить первичную диагностику даже в отдаленных районах, чтобы родителям не пришлось ехать для этого в Краснодар.

В сам центр не перестают приходить пациенты. Только в 2017 году там обследовали около 2 тыс. детей и провели более 150 коррекционных занятий. Уже два года учреждение работает в новом здании, в просторных помещениях и с новейшим оборудованием. Детям помогают более 20 специалистов: психологи, дефектологи, логопеды, методисты. Там диагностируют проблемы развития, оказывают коррекционную помощь детям-инвалидам из всех районов края. Помогают детям с нарушениями слуха, зрения, речи и многими другими проблемами. Родители говорят, что о результатах, которых добиваются и педагоги, и дети, даже не мечтали.

«Ребенок сейчас очень хорошо говорит. Мы за год практически ушли от проблем и не собираемся продлевать инвалидность дальше», — рассказала жительница Северского района Лариса Куракина.

«Без четкой образовательной траектории, которая подразумевает профессиональные рекомендации медиков, психологов, педагогов, мы не сможем добиться результата. А результат — это полноценный гражданин, член общества. Он может и приносить пользу и не чувствовать себя дискомфортно», — считает и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Созданный в 1991 году центр диагностики и консультирования работал всего лишь в двух кабинетах. Принять своевременно всех желающих специалисты физически не могли. Теперь врачи и педагоги успевают за день помочь примерно 30 детям. Подобные центры должны быть в каждом муниципалитете, отметил и. о. министра образования. Сегодня на Кубани проживают более 22 тыс. детей-инвалидов. Им нужно особое внимание.

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