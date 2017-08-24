В Краснодаре в квартире нашли тело 66-летнего пенсионера

Мужчина жил один на улице Гаражной и с родственниками не общался.

По данным следствия, соседи пенсионера 23 августа почувствовали неприятный запах и позвонили в полицию, так как мужчина давно не выходил из своей квартиры. В присутствии правоохранителей дверь вскрыли, в комнате нашли тело. При осмотре признаков насильственной смерти и следов борьбы не обнаружили.

«По версии следствия, тело пролежало в квартире не меньше трех дней. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти, проводится доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Аркадий Пискунов.

Вернуться на ленту

Источник