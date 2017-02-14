В Краснодаре в квартире повесился мужчина

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b450913239406e82cd480aee6f3dfdf1 В Краснодаре в квартире повесился мужчина В Краснодаре 13 февраля в квартире повесился 58-летний мужчина.

«В правоохранительные органы позвонила жительница одного из многоэтажных домов по улице Свободной. Женщина рассказала, что вернулась после работы домой и обнаружила своего 58-летнего мужа повешенным. По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Записки он не оставил», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Илья Ильенко.

По факту обнаружения тела проводят доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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