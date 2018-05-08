В Краснодаре в летнем кинотеатре покажут фильм «В бой идут один старики»

Показ в Чистяковской роще пройдет 9 мая.

Начало — в 19:30. Вход свободный, сообщается в группе летнего кинотеатра «Аврора» во «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре основные городские культурные мероприятия состоятся 9 мая на Театральной площади. В полдень там представят видеопроект на светодиодном экране о героях Великой Отечественной войны «Стена памяти». На 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!». «Бессмертный полк» начнут формировать в 12:00 в районе сквера имени Жукова. По Красной к Вечному огню шеренги отправятся в 13:00. На площади Памяти Героев к мемориалу возложат цветы.

В столице Кубани 9 мая продлят работу общественного транспорта.

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