В Краснодаре в магазине зарезали женщину

Тело обнаружили 1 июня около 23:30 на улице Генерала Трошева.

По версии следствия, женщина работала продавцом в магазине, который располагается в цокольном этаже многоэтажки. Ее тело нашли очевидцы и вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие оперативники осмотрели тело, на нем обнаружили многочисленные ножевые ранения. Личность погибшей установили, это 41-летняя местная жительница.

«Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Следствие устанавливает лицо, причастное к преступлению. Расследование продолжается», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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