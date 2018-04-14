В Краснодаре в мансарде дачного дома произошел пожар

Сообщение о возгорании на улице Сливовой, 168 поступило в МЧС 14 апреля в 6:26.

На место выехали три единицы техники и 11 человек личного состава. По прибытии оказалось, что в дачном доме горит мансарда.

«В 6:57 огонь локализовали, в 7:02 ликвидировали открытое горение. После этого пожарные начали проливать строение. В 11:32 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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