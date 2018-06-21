В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возведут новые соцобъекты

На градостроительном совете под председательством губернатора Вениамина Кондратьева 21 июня обсудили развитие города с архитекторами и общественностью.

На встрече губернатор дал ряд поручений. Микрорайон Гидростроителей ждут перемены.

На улице Валерия Гассия построят школу на 1 тыс. 550 мест. Это самый большой из типовых проектов. Сейчас формируется участок, параллельно ведется проектирование и привязка проекта, чтобы максимально быстро приступить к стройке, не затягивая с бумажной работой.

Здесь же проектом планировки предусмотрен новый детский сад на 240 детей. По словам застройщика, к концу 2019-го он будет сдан. Во всех новых дошкольных учреждениях будет современное оборудование.

Также художественную и музыкальную школы переведут в новые здания. Для размещения детской школы искусств «Родник» приобретут в муниципальную собственность помещения на улице Невкипелова, 18. На Невкипелова, 10 строится здание. После переезда здесь смогут заниматься больше 2 тыс. детей — в два раза больше, чем сейчас.

В том здании, где сейчас прописан «Родник» — Гидростроителей, 41 — будет проведен капитальный ремонт и начнет работать детский сад с ясельной группой. Предполагается, что здесь можно будет разместить 250 детей.

«Это огромный объем работ, но нам необходимо нагонять отставание прошлых лет. Прекрасно понимаем, что это только начало, предстоит продолжить строительство социальных объектов в микрорайоне, чтобы Гидрострой вернул себе статус одного из самых комфортных и удобных районов для жизни. Отмечу, что мораторий на строительство в микрорайоне продолжает действовать», — сказал Евгений Первышов.

Он добавил, что исключение действует для тех компаний, которые вкладываются в социальные объекты, а также участвуют в достройке проблемных домов, где есть обманутые дольщики, написал на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий.

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