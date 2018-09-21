В Краснодаре в многоэтажном доме произошел взрыв газа

ЧП произошло вечером 21 сентября на улице Красных Партизан. В результате пострадал один человек.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 19:56 диспетчеру центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о взрыве газа в квартире на втором этаже десятиэтажного дома, расположенного на улице Красных Партизан.

В 19:57 к месту вызова направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В 20:07 по прибытии на место первого подразделения было установлено, что в квартире на втором этаже произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения.

Погибших нет, пострадал один человек. Нарушена целостность одного стеклопакета.

На месте работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ситуация находится на контроле.

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