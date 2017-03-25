В Краснодаре в многоэтажке произошел пожар, есть пострадавшие

В Краснодаре 25 марта ночью в девятиэтажном доме произошел пожар.

Возгорание произошло на втором этаже дома на улице Селезнева.

«В 2:20 на место прибыли пожарные. Огонь распространился на площадь в 40 кв. м. Его локализовали в 2:55. Возгорание ликвидировали в 3:20. Работали 23 человека и семь единиц техники», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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