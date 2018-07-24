В Краснодаре в муниципальную собственность вернули участки под школу и детсад

Они расположены в поселке Новознаменском.

В Краснодаре по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ведут работу по подготовке документации и проектов строительства социальных объектов, которые внесут в краевые и федеральные программы. Результаты обсудили на совещании, которое провел мэр Евгений Первышов.

«Земельные участки, которые принадлежат городу и на которых возможно размещение школ и детских садов, в Знаменском и Новознаменском есть. Сейчас важно завершить работу по их оформлению, внесению изменений в планировочную документацию, по «привязке» типовых проектов к территориям», — сказал Первышов.

По его словам, это позволит включить создание новых образовательных учреждений для этих жилых районов в следующий этап строительства школ и детских садов в Краснодаре.

Директор городского департамента строительства Максим Карпенко рассказал, что работу ведут по пяти территориям. В Новознаменском это три земельных участка. На улице Демидовской, 65 планируют построить детский сад на 200 мест. Участок находится в рекреационной зоне. Сейчас по нему готовят уточнения в генплан для изменения функционального назначения.

Мэрия добилась возвращения в муниципальную собственность участков на улице Новодонецкой, 50 и улице Демидовской, 63. Сейчас идет процесс их передачи в бессрочное пользование муниципальному учреждению «Единая служба заказчика».

На улице Новодонецкой планируют размещение детсада на 220 мест. На Демидовской сейчас работают проектировщики. Здесь возведут школу на 400 мест. Сложность в том, что участок небольшой — 1,4 га.

В поселке Знаменском на улице Первомайской, 4/1 на участке в 4 га планируют строительство школы на 1 тыс. 100 мест и детского сада на 120 мест. Участок сейчас передают «Единой службе заказчика», затем предстоит его разделить на две территории — для каждого из образовательных учреждений. После этого — провести экспертизу и подготовить проектно-сметную документацию, привязав подходящие типовые проекты, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 1 сентября поселок Новознаменский в Краснодаре получит официальный статус микрорайона.

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