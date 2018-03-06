В Краснодаре в музее Коваленко поделятся секретом кружевоплетения

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 11 марта расскажут о техниках и видах кружевоплетения.
Мероприятие «Я примеряю кружева…» пройдет в рамках выставки «Ей имя – Женщина!», оно начнется в 14:00. Встречу проведет коллекционер Галина Шелесная. Она расскажет об использовании кружев для украшения женской одежды и предметов быта.
Также посетители выставки смогут увидеть кружева из личной коллекции Шелесной, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
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