В Краснодаре в музее Коваленко поделятся секретом кружевоплетения

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 11 марта расскажут о техниках и видах кружевоплетения.

Мероприятие «Я примеряю кружева…» пройдет в рамках выставки «Ей имя – Женщина!», оно начнется в 14:00. Встречу проведет коллекционер Галина Шелесная. Она расскажет об использовании кружев для украшения женской одежды и предметов быта.

Также посетители выставки смогут увидеть кружева из личной коллекции Шелесной, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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