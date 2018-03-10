В Краснодаре в нескольких микрорайонах отключили электричество

В краевой столице 10 марта произошли аварии на электрических подстанциях.

Ранее очевидцы в социальных сетях сообщили, что электричества нет на улицах Ягодина, Алуштинской, Ишунина, Яна Полуяна, Памяти чернобыльцев, Генерала Петрова.

Интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в АО «НЭСК-Элетросети», что в Краснодаре на электроподстанциях произошли аварии. Сейчас на месте работают бригады специалистов. Ожидается, что электроснабжение восстановят не ранее, чем через три часа.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник