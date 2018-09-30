В Краснодаре в ночь на 1 октября откроют проезд по Тургенева от Бабушкина до Гагарина

Таким образом, будет полностью восстановлено движение по улице Тургенева от Калинина до Дзержинского.

В настоящий момент завершаются необходимые перед открытием проезда работы. Планируется, что сквозное движение по Тургенева будет открыто около 01:00 1 октября.

«Финальной работой перед открытием движения была асфальтировка перекрестка улиц Тургенева и Красных Партизан. В настоящий момент там уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, это позволяет полностью открыть улицу для движения. Финальный слой и разметку специалисты нанесут в ближайшие дни», — сказал заместитель главы города Артем Доронин.

Он также добавил, что перекресток Тургенева и Красных Партизан еще несколько дней будет закрыт для поворота с Тургенева на Красных Партизан. Также не будет возможности проезда по Красных Партизан через улицу Тургенева. Планируется, что за семь-десять дней завершат необходимые работы для открытия движения в полном объеме.

Участки улицы Тургенева после капитального ремонта для движения открывали поэтапно, начиная с 25 сентября.

Капитальный ремонт улицы Тургенева на участке от Северной до Гагарина ведется в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник