В Краснодаре в ночь на 10 сентября частично закроют Тургенева и Калинина

Ремонтные работы выходят на следующий этап. На пересечении с Калинина две недели будут менять ливневый коллектор и инженерные сети. Поэтому схема движения существенно изменится.

Подъехать к Тургеневскому мосту со стороны Фестивального микрорайона будет невозможно. Улица Калинина станет односторонней — строительные бригады раскопают дорожное полотно ближе к путепроводу за трамвайными путями. Не смогут водители пересечь Тургенева со стороны Карла Макса. Подняться на переправу получится только одним способом — по кольцу от Кубанской Набережной или улицы Кожевенной.

Спуститься с моста можно будет лишь на Буденного, она на время ремонта станет односторонней до перекрестка с улицей Братьев Игнатовых. При этом в воскресенье техника дорожников покинет Тургеневский путепровод. Его откроют для автомобилей.

Сейчас там завершают укладку финального слоя асфальта и обустраивают тротуары. Полностью закончить глобальную реконструкцию на Тургенева планируют 20 октября.

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