В Краснодаре в ночь на 23 июня откроют внутренние полосы на Офицерском путепроводе

Сразу после этого днем 23 июня начнут ремонтировать внешние полосы путепровода.

Откроют по одной полосе в каждую сторону, на них ремонт уже завершается и укладывают новое дорожное покрытие.

«График производства работ был скорректирован по поручению главы Краснодара. Темпы работ ускорились. Подрядчик ведет работы в несколько смен и раньше запланированного срока переходит на внешние полосы путепровода. Проезд по ним будет закрыт на все время работ. Перестановка знаков и закрытие внешних полос путепровода в обе стороны будут выполнены в ночное время с 22 на 23 июня, чтобы минимизировать последствия для автомобилистов», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что во время ремонта первых двух внутренних полос установлены новые деформационные швы, уложен выравнивающий слой бетона, сделана гидроизоляция, затем настелено асфальтовое покрытие. Аналогичные работы выполнят на внешних сторонах путепровода, где ремонт стартует 23 июня.

В соответствии с уточненным графиком, к 20 июля планируют восстановить движение на путепроводе по полосам на выезд из города, к 10 августа — полностью завершить работы.

На путепроводе выполнили облицовку коммуникаций декоративным камнем «короба», а также — покрасили железобетонные конструкции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы на Офицерском путепроводе стартовали 3 июня. К ремонту улицы Офицерской подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Изменилась конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной убран. Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке.

Ремонтирующие мост на Офицерской в Краснодаре бригады перешли на усиленный режим работы. По поручению городских властей они работают в круглосуточном режиме. Планируется, что в три смены строители смогут быстрее завершить обновление путепровода.

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