В Краснодаре в ночь с 21 на 22 июня ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с проведением ежегодной патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

«Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» стартует 22 июня в 4:00 от Театральной площади. Шествие проследует по улице Красной до улицы Северной и далее — к Вечному огню на площади Памяти Героев. Ожидается, что в нем примут участие тысячи горожан. Ограничение движения транспорта по улице Красной и на прилегающих улицах необходимо для обеспечения охраны порядка и безопасности граждан при проведении этого массового мероприятия», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Движение автотранспорта будет ограничено: 22 июня с 3:00 до 5:30 — по улице Буденного от улицы Красной до Красноармейской (вдоль здания администрации Краснодара), по улице Красной от улицы Длинной до Северной, по улице Северной — от Красной до Кирова.

С 22:00 21 июня до 8:00 22 июня по нечетной стороне улицы Северной — от Октябрьской до Кирова.

С 22:00 21 июня до 10:00 22 июня от автомобилей (без полного перекрытия движения) освободят улицу Красную от улицы Длинной до Северной, улицу Буденного от улицы Красной до улицы Красноармейской, улицу Северную от Красной до Кирова.

Для объезда участков с ограниченным движением установят дорожные знаки.

В местах проведения основных мероприятий 22 июня в Краснодаре усилят меры безопасности и антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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