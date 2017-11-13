В Краснодаре в ночном клубе произошла драка между девушками

Видеозапись инцидента появилась в ноябре в социальных сетях.

На записи видно, как девушка запрыгивает на барную стойку, хватает за волосы другую посетительницу и пытается ударить ее лицом об столешницу. Пострадавшая в момент инцидента протирает посуду. На помощь пострадавшей бросаются посетители и персонал.

На следующих кадрах видно, как нападавшая дерется уже с другой девушкой — посетительницей заведения. В какой-то момент одна из них берет стул и начинает бить им свою оппонентку.

Отмечается, что конфликт между посетительницами клуба возник на танцполе. Вероятно, причиной ссоры стал муж одной из них. На записи видно, что мужчина не только не пытается успокоить девушек, но и мешает очевидцам драки их разнимать, пишет Lenta.ru.

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