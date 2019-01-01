В Краснодаре в новогоднем забеге на 2019 метров приняли участие 500 человек» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Краснодаре в новогоднем забеге на 2019 метров приняли участие 500 человек

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Он прошел утром 1 января в столице Кубани по улице Красной до кинотеатра «Аврора» и обратно.

В «марафоне», который в этом году составил 2 тыс. 19 м приняли участие почти 500 человек. Дистанцию в 19 км преодолели около 90 человек. Участники собрались на улице Красной в 10:30 утра, в 10:40 началась разминка, в 10:50 — забег на 19 км, в 11:00 — на 2 км. 19 м. 

«В забеге длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Участники сами выбирают нагрузку, на финише поздравляют друг друга с хорошим настроением и зарядом бодрости. Администрация города традиционно выступает соорганизатором забега. Забеги утром 1 января проводятся с 2012 года, участников выросло с 30 до 500 человек», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Забег стал благотворительным. Средства, полученные от продажи слотов, пойдут на помощь в восстановлении участницы бегового движения Краснодара Инны Бойченко, которая находится на реабилитации после тяжелой аварии.

Для участников и болельщиков организовали конкурсы и розыгрыши призов. По традиции, некоторые участники вышли на старт в костюмах супергероев и новогодних персонажей. Поддержать участников и создать атмосферу праздника помогали талисманы клубов «Локомотив-Кубань» и «Динамо» — Зубастик и Ястреб.

Все участники забега получили индивидуальный номер, на котором можно было написать свою цель на 2019 год. Самому юному участнику забега в этом году исполнилось три года, «возрастному» — 78 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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