Он прошел утром 1 января в столице Кубани по улице Красной до кинотеатра «Аврора» и обратно.

В «марафоне», который в этом году составил 2 тыс. 19 м приняли участие почти 500 человек. Дистанцию в 19 км преодолели около 90 человек. Участники собрались на улице Красной в 10:30 утра, в 10:40 началась разминка, в 10:50 — забег на 19 км, в 11:00 — на 2 км. 19 м.

«В забеге длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Участники сами выбирают нагрузку, на финише поздравляют друг друга с хорошим настроением и зарядом бодрости. Администрация города традиционно выступает соорганизатором забега. Забеги утром 1 января проводятся с 2012 года, участников выросло с 30 до 500 человек», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Забег стал благотворительным. Средства, полученные от продажи слотов, пойдут на помощь в восстановлении участницы бегового движения Краснодара Инны Бойченко, которая находится на реабилитации после тяжелой аварии.

Для участников и болельщиков организовали конкурсы и розыгрыши призов. По традиции, некоторые участники вышли на старт в костюмах супергероев и новогодних персонажей. Поддержать участников и создать атмосферу праздника помогали талисманы клубов «Локомотив-Кубань» и «Динамо» — Зубастик и Ястреб.

Все участники забега получили индивидуальный номер, на котором можно было написать свою цель на 2019 год. Самому юному участнику забега в этом году исполнилось три года, «возрастному» — 78 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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