Спортивное мероприятие состоится утром 1 января 2019 года напротив кофейни на улице Красной, 20.

Маршрут пройдет по улице Красной до кинотеатра «Аврора». Во время забега усилят меры безопасности.

Участникам предложат две дистанции — на 2 тыс. 19 м и 19 тыс. м. Сбор — 1 января в 10:30. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Водителям напомнили, что движение транспорта 1 января по улицам, которые прилегают к Театральной площади, будет ограничено. С 10:30 и до конца забега закроют проезд на улице Красной на участке от Буденного до Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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