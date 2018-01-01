В Краснодаре в новогоднем забеге приняли участие 500 человек

Забег на дистанцию 18 км состоялся 1 января в краевой столице.

По традиции в первое утро нового года в столице Кубани прошел массовый легкоатлетический забег. Он собрал более 500 участников, многие из которых вышли на старт в новогодних костюмах.

«Длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Участники сами выбирали для себя посильную нагрузку, чтобы поздравить друг друга на финише с хорошим настроением и зарядом бодрости. Администрация города седьмой год выступает соорганизатором этого легкоатлетического праздника», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Организатором утреннего новогоднего «марафона» стала компания «Высшая Лига». Забег 1 января открывает цикл массовых стартов, которые торговая сеть проводит в течение года. Подобные забеги 1 января также прошли в других городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 1 января провели «забег трезвости».

Вернуться на ленту

Источник