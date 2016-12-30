В Краснодаре в новогоднюю ночь будут дежурить 900 полицейских

В Краснодаре в ночь с 31 декабря на 1 января охрану общественного порядка будут обеспечивать 900 сотрудников полиции.

На дежурство в новогоднюю ночь выйдет личный состав УМВД России по Краснодару и казаки. Особое внимание будет уделено местам массового пребывания граждан. На Театральной площади будет задействовано около 150 правоохранителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Всего с 30 декабря по 8 января в городе запланировано 134 мероприятия.

Полиция напоминает, что большая часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения и рекомендует гражданам воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков в новогодние праздники.

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