В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта  

25 декабря в 16:48

Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать до 01:30 1 января 2018 года.

«Это будет сделано для удобства горожан, которые будут встречать Новый год в центральной части города, станут зрителями представления «Дар четырех стихий» на Театральной площади», — рассказали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года осуществлять перевозки до 01:30 будут автобусы № 3, 5, 10, 11, 14, 31, 34, 36, 39, 40, 65, 93, трамваи № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21 и троллейбусы № 21, 11.

Дежурный троллейбус проследует от депо № 2 в направлении микрорайона Гидростроителей с остановкой на улице Коммунаров в 23:09.

Для уточнения местонахождения транспорта можно обращаться по телефонам горячей линии муниципального транспортно-навигационного центра: 218-99-18, 8(903)412-01-01, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре составили расписание движения новогодних трамваев.

В центре Краснодара на время новогодних праздников ограничат движение.

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