В Краснодаре в новогоднюю ночь родились 16 детей

В Краснодаре в перинатальных центрах и роддомах в ночь с 31 декабря на 1 января появились на свет 16 детей.

Всего с 0:00 до 8:00 родились 11 девочек и 5 мальчиков. По данным медиков, все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо. Первым родился мальчик. Он появился на свет в 1:15 в Перинатальном центре Краснодарской краевой больницы № 2. Его вес 3,64 кг.

В городском управлении здравоохранения рассказали, что в Краснодаре с 2009 года сохраняется тенденция естественного прироста населения за счет увеличения рождаемости. Уже восьмой год Краснодар является одним из лидеров среди городов России по этому показателю.

Всего численность постоянного населения краевой столицы составляет более 943,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в родильных домах Краснодара в новогоднюю ночь — 2016 появились на свет шесть мальчиков и семь девочек.

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