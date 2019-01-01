В медучреждениях столицы Кубани с полуночи до 8:00 1 января появились на свет две девочки.

Всего в течение суток с 31 декабря 2018 года до утра 1 января 2019 года родились восемь детей — четыре мальчика и четыре девочки.

Такие данные предоставили роддом при больнице скорой медицинской помощи и ГБУЗ «Роддом». Все дети, родившиеся 31 декабря и утром 1 января, а также их мамы чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году в Краснодаре в новогоднюю ночь родились 19 детей.

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