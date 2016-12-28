В Краснодаре в Новый год автомотоклуб поможет попавшим в беду водителям

В Краснодаре в ночь с 31 декабря на 1 января будут бесплатно работать эвакуаторы. Водители смогут их вызвать при ДТП или поломке машины.

Услугу организовал Русский АвтоМотоКлуб.

Это ежегодная акция. Всего в городе будет работать семь эвакуаторов и один манипулятор. Дежурить в новогоднюю ночь будут восемь человек. Время ожидания эвакуатора составит в среднем 50 минут, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в Русском АвтоМотоКлубе.

Акция будет действовать с 21:00 до 9:00. Вызвать бесплатный эвакуатор можно будет по номеру: 8-800-250-72-62.

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