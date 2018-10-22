В Краснодаре в ноябре откроют многофункциональную спортплощадку

Она появится на улице Димитрова, 127.

Площадь нового спортивного объекта — 650 кв. м. Площадка предназначена для игры в мини-футбол, волейбол, стритбол, рассказал главный инженер МБУ «Дирекция спортивных объектов» Владимир Писарев.

Строительство началось 8 октября. Специалисты подрядной организации уже приступили к установке секций ограждения по периметру площадки и укладке кабеля линии освещения.

В ближайшее время оборудуют резиновое покрытие толщиной 10 мм, нанесут разметку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Рабочие смонтируют освещение площадки. На прилегающей к ней территории установят 11 уличных тренажеров и комплекс для занятий воркаутом: разноуровневые турники, брусья и скамью для пресса.

Работы планируют завершить к 12 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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