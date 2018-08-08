В Краснодаре в ноябре планируют открыть первый в регионе «Кванториум»

08 августа в 20:42

Открытие детского технопарка намечено на 1 ноября.

«В настоящее время «Кванториум» строится, поэтому сроки могут меняться», — сказал представитель министерства в образования, науки и молодежной политики региона.

Занятия будут носить практический характер, дети будут ставить научные эксперименты и учить английский язык, который понадобится для защиты проектов на международном уровне.

В краснодарском «Кванториуме» откроют пять образовательных направлений — «квантумов»: аэроквантум (проекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами), энерджиквантум (альтернативная энергетика, а также физика химических источников тока, материаловедение, электротехника и другие физические дисциплины), биоквантум (изучение вопросов современной биологии — например, конструирования искусственных организмов для внеземных миссий), IT-квантум (современные компьютерные технологии), робоквантум (робототехника и системы управления).

Кроме того, в технопарке заработает Hi-tech-цех — мастерская для детей любого направления, где они смогут воплотить свои разработки в жизнь.

Идею создания детских технопарков «Кванториум» предложили и одобрили в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. За два последних года в регионах России открыли 34 детских технопарка, к 2020 году их количество планируют довести до 85, сообщает ТАСС.

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