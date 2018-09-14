В Краснодаре в общегородском субботнике приняли участие около 100 тыс. человек

Он прошел в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству.

Работы по очистке и благоустройству территорий развернулись во всех округах краевого центра. В субботнике приняли участие работники предприятий, представители общественности, территориального общественного самоуправления, студенты и школьники.

Всего в субботнике приняли участие около 100 тыс. человек, привлекли около 250 единиц техники. Основные работы в ходе субботника проводились в парках и скверах, зеленых зонах, на придомовых территориях, кладбищах, вдоль берега реки Кубань, на въездных трассах и магистралях.

Всего в ходе общегородского субботника вывезли более 2 тыс. куб. м мусора.

В рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству в Краснодаре уже ликвидировали 366 стихийных свалок, скосили около 19 тыс. кв. м сорной растительности, от мусора очистили 312 тыс. кв. м территорий береговой линии реки Кубань и 135 тыс. кв м лесополос. Отремонтировали 270 фасадов зданий, более 2 тыс. кв. м тротуаров, покрасили около 700 заборов, сообщает пресс-служба администрации Краснодар.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник